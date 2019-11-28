В Международном институте стратегических исследований (IISS) указали российской аннексированную территорию Севастополя. Об этом сообщили в посольстве Украины в Великобритании.

"Мы крайне разочарованы последним номером журнала Survival, который выпускает Международный институт стратегических исследований, где Севастополь указан как часть России. Напоминаем, что Россия аннексировала Крым в 2014 году. Мы ожидаем от IISS удаления неправильного изображения и отображения правильной информации", – сказано в сообщении посольства.

Скриншот: Twitter/Ukraine's Emb. to UK

В IISS пока что не комментируют требования посольства Украины.

Ранее глава МИД Пристайко рассказал, какую боль ощущает от признания Apple Крыма российским.

До этого британское издание The Economist опубликовало ролик, где показали карту Украины без Крыма. В одном из фрагментов ролика показали карту Соединенных Штатов Америки и Украины, где во главе изображены президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский. На карте Украины не оказалось границ Крыма.