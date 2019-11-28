Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве гражданина одной из стран Центральной Африки, который пытался обмануть представителей аграрного бизнеса, заказавших у него изготовление партии поддельных долларовых купюр.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

27-летний иностранный студент одного из харьковских вузов планировал присвоить деньги украинцев, используя схему, известную как "мошенничество с черным долларом". В интернете он предлагал изготовить поддельные деньги с использованием новейших химических смесей и технологий. На создание фальшивок он требовал у клиентов перечислить крупную сумму.

Скриншот: Facebook/ SecurSerUkraine

Сотрудники СБУ раскрыли попытку африканца присвоить $100 тысяч двух украинских аграриев. Из настоящих купюр, полученных от бизнесменов, он обещал сделать вдвое большую сумму.

Иностранец был задержан в одной из столичных гостиниц во время получения денег.



Фото: Facebook/ SecurSerUkraine

Сейчас решается вопрос об уведомлении студента о подозрении и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства по ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.2 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины ведутся следственные действия.

Ранее "Страна" писала о задержании СБУ группы фальшивомонетчиков при сбыте 300 тысяч евро.

Также мы приводили данные о том, какие купюры чаще всего подделывают в Украине.