Депутаты японского парламента во время заседания надели на головы специальные пластиковые шлемы. Как выяснилось, таким образом они отработали действия при землетрясении. Об этом сообщает Voice of America.

Первым шлем надел спикер Тадамори Осима. Его примеру последовали и остальные парламентарии. Также Осима напомнил коллегам правила поведения во время стихийного бедствия.

"Если что-нибудь случится во время парламентской сессии, пожалуйста, быстро наденьте на голову защитный шлем и сохраняйте спокойствие", - сказал спикер.

Спецсредства в парламент Японии ввели два года назад. Шлемы хранятся под креслами депутатов.

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