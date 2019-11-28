Адвокат экс-нардепа от партии "Народный фронт" Сергея Пашинского Андрей Федур анонсировал заседание суда о продлении его подзащитному срока содержания под стражей. Об этом юрист написал в своем Facebook.

По сообщению Федура, заседание пройдет 29 ноября в Печерском суде Киева. Оно назначено на 9:30. Суд рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока содержания Пашинского под стражей на 60 дней.

Скриншот: Facebook

Напомним, Пашинский проходит в качестве обвиняемого по делу о стрельбе 31 декабря 2016 года в Киевской области. Тогда недалеко от своего дома депутат из пистолета Glock 19 стрелял в местного жителя Вячеслава Химикуса.

7 октября Печерский суд избирал Пашинскому меру пресечения - заключение под стражей до 4 декабря 2019 года без возможности внесения залога.