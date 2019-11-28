На сайте парламента опубликовали финальный текст Избирательного кодекса, в который были внесены поправки президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил секретарь СНБО Сергей Сивохо в Facebook.

Как он отметил, в Избирательный кодекс планируется внести норму о праве переселенцев голосовать на выборах президента, народных депутатов, местных выборах и референдумах в порядке, установленном законом.

Отметим, что после президентских правок кодекс сократился более чем в два раза. Если в принятой в июле редакции было 553 статей, то в новой версии - всего 229. Он состоит из четырех книг: общая часть, выборы президента, выборы народных депутатов и местные выборы.

Также было принято решение исключить их кодекса положения законов о Центральной избирательной комиссии и Государственном реестре избирателей - они останутся как отдельные законодательные акты.

Ключевое положение об отказе от мажоритарки и сохранении 5%-ного проходного барьера в Раду останется в силе. В случае принятия Избирательный кодекс вступит в силу с 1 января 2020 года, а не с 1 декабря 2023 года.

Скриншот: Facebook/Сергей Сивохо

Напомним, в сентябре Зеленский ветировал и вернул в Раду со своими предложениями Избирательный кодекс, принятый парламентом восьмого созыва 11 июля.

В предложениях Зеленского указывается, что "Кодекс, который поступил на подпись, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние позитивные изменения в избирательном законодательстве, направленные на его совершенствование".

Также мы писали, что в Раде хотят разработать новый Избирательный кодекс с пропорциональной системой и открытыми списками.