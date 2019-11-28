В работе популярного приложения для публикации фотографий и видео Instagram, с которым неделю назад уже были проблемы, произошел сбой: платформа работает с перебоями в США, Европе и Южной Америке. Об этом говорит карта сбоев на портале Downdetector.

О сбоях сообщают пользователи из Великобритании, Нидерландов, Португалии, Греции, США, Малайзии и других стран. Жители Украины и крупных городов России тоже жалуются на проблемы.

Большинство жалоб связаны с невозможностью войти в приложение, загрузить ленту и опубликовать фото.

Фото: downdetector.ru

Эксперты связывают перебои в работе с тестированием отказа от лайков, который соцсеть объявила 14 ноября. После ввода нового правила поставившие под постом лайк не будут видят точного количества сердечек - только надпись "и другие". В Instagram объяснили нововведение желанием, чтобы люди не приспосабливали свой контент под массовые вкусы и не гнались за количеством лайков. Первые тесты прошли успешно, но полностью система еще не обновилась.

Несколько дней назад "Страна" писала о сбое в работе мессенджера Telegram.