288 миллионов гривен залога требуют гособвинители за одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в причастности к организации преступной схемы растаможки ввозимых в Украину товаров. Об этом сообщают "Украинские новости".

Напомним, 27 ноября в НАБУ сообщили о задержании Вадима Альперина и назвали его главой преступной организации, которая путем махинаций незаконно ввозила товары в Украину

Действия Альперина квалифицированы по ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что Альперин, за которого обещал награду Зеленский, сам пришел в САП, где его и задержали сотрудники НАБУ. Также мы разбирались, зачем Зе объявил награду за него и почему у "короля контрабанды" начались проблемы.