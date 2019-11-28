В четверг, 28 ноября, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 23,99 грн/$1 с 24,0100 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, к концу торгов котировки гривни составили 23,98-24,00 грн/$1, в то время как Нацбанк на 29 ноября установил официальный курс национальной валюты 24,035575 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 28 ноября снизился до 24,0362 грн/$1 с 23,9770 грн/$1.

Кроме того, в Национальном банке Украины ослабили официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 29 ноября до 24,035575 грн/$1 по сравнению с 23,984391грн/$1 на 28 ноября 2019г.

Ранее сообщалось, что в среду доллар на межбанке превысил отметку 24 грн/$1.

Также мы писали, что во вторник доллар на межбанке впервые за четыре года упал ниже 24 гривен.