В связи с дефицитом финансирования Министерство юстиции планирует массово закрыть тюрьмы и сократить персонал, а также разрешить частные СИЗО. Как сообщает Укринформ, об этом в Киеве на презентации запланированных на 2019-2020 гг. изменений "To do list" заявил министр юстиции Денис Малюська.

По словам чиновника, ведомство поставило цель обеспечить доступ заключенных к образованию и коррекционным программам, увеличить финансирование медобслуживания. Однако добиться увеличения финансирования на эти и другие нужды в недавно принятом бюджете Минюст не смог.

"Поэтому единственным выходом для того, чтобы достичь этих целей, будет массовое закрытие тюрем и сокращение численности персонала там, где тюрьмы не заполнены", - сказал Малюська.

По расчетам чиновника, после такого шага удастся поднять зарплату сотрудникам тех учреждений, которые не закроют.

Малюська также рассказал о планах Минюста дать возможность работать частным СИЗО. Он представляет их чем-то вроде хорошо охраняемых гостиниц, где обеспеченные граждане смогут ожидать приговора суда.

Ранее Малюська анонсировал планы реорганизовать главные территориальные управления юстиции.

В сентябре "Страна" подробно рассказывала, что известно о новом министре юстиции.