Туск удивился желанию президента США увидеть выход Великобритании из ЕС, фото из открытых источников

Президент Европейского совета Дональд Туск назвал президента США Дональда Трампа "возможно, самым сложным вызовом" для ЕС, поскольку он якобы "молится" о распаде блока. Об этом сообщает в четверг, 28 ноября, Reuters.
 
"Впервые в истории американский президент открыто выступает против объединенной Европы. Он поддерживает Brexit и молится о распаде Союза", - заявил Туск в интервью немецкой газете Die Zeit.
 
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который также покинет пост на днях, как и Туск, также предостерегал президента США Дональда Трампа от разжигания антиевросоюзных настроений.
 
По его словам, заинтересованность Трампа в выходе Великобритании из ЕС "удивляет и раздражает".

Как сообщала "Страна", Великобритания и США планируют заключить соглашение по торговле до июля 2020 года. По данным источника в правительстве Британии, "политическая воля заключить сделку к июлю есть сейчас у обеих сторон". 

Напомним, что премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что королевство не обязано выплачивать в полном объеме отступные в размере 39 млрд фунтов в случае выхода из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

 

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