Пострадавшего в аварии под Киевом уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебу сегодня в больнице навестил водитель другого попавшего в это же ДТП автомобиля - Вадим. Об этом Кулеба написал на своей странице в соцсети и опубликовал фото.

В своем посте он рассказал, что с момента аварии пережил четыре невероятно тяжелых дня как морально, так и физически.

"С самого начала я спрашиваю и волнуюсь о состоянии водителя другой машины. Спасибо моим родственникам и друзьям, которые помогают. Водитель другого автомобиля, Вадим, уже дома, и сегодня посетил меня в больнице, чтобы узнать о моем состоянии и о состоянии моих детей! Говорит, что чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе! Спасибо всем за поддержку и молитву!" - написал Кулеба.

Фото: facebook.com

Напомним, что после жуткого ДТП в которое вчера, 24 ноября, угодил уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба полиция Киевской области открыла уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что на видео видно, что автомобиль Кулебы ехал на красный свет.

Также мы сообщали, что врачи рассказали о состоянии пострадавшего в ДТП Кулебы и его сыновей.