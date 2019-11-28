В Европейском Союзе заявили, что не будут запрещать свободное перемещение котов на открытом воздухе, как это предлагали делать ученые из Университета Тилбурга, чтобы защитить вымирающих птиц и окружающую среду. Об этом пишет AP.

Как сообщается, один из топ-чиновников в четверг заявил агентству, что Евросоюз является "защитником права на свободное передвижение - в частности, котов", и "категорически" отрицает, что когда-нибудь заставит содержать котов в помещении или на поводке, как предлагает одно научное исследование.

Отмечается, что разговоры о запрете пошли после того, как ученые из Университета Тилбурга написали в оксфордском журнале о том, что домашние животные, которые могут свободно перемещаться, оказывают влияние на биоразнообразие в связи с хищничеством, конкуренцией, болезнями и гибридизацией", и добавили, что хищническое влияние – более сильное, чем обычно считают.

По их мнению, законы и директивы ЕС смогут заставить владельцев домашних питомцев держать их в помещениях или на поводке на улице.

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