В Днепре фура протаранила маршрутку с людьми. Видео
В Днепре фура протаранила маршрутку с людьми. Инцидент произошел под вечер четверга, 28 ноября, на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Байкальской. Об этом сообщает Dnepr.express.
По предварительной информации есть пострадавшие. На месте работают медики и полиция.
Столкновение фуры и маршрутки попало на видео. Как стало известно, водитель маршрутки не успел завершить маневр, когда у фуры уже открылся "зеленый" сигнал светофора. Из-за этого и произошло ДТП.
Напомним, накануне в Днепре легковушка сбила девушку на пешеходном переходе, пострадавшая тяжело травмировалась и впала в глубокую кому.
Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве внедорожник вылетел на встречку и протаранил маршрутку, погибли два человека.
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