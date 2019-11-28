Меркель споткнулась на сцене и упала на колени. Видео
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности. Видео опубликовано на YouTube-канале британского издания Daily Mail.
Она споткнулась, когда поднималась на сцену, упала на колени. Тем не менее, Ангела быстро поднялась и прошла к микрофону.
После этого Меркель пошутила, что не заметила ступеньки, но в следующий раз обязательно ими воспользуется.
Видео: youtube.com/Daily Mail
Мы разбирались, что может происходить с Ангелой Меркель.
Напомним, что 27 июня в Сети появилось уже второе видео за последний месяц, как канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо на публичном мероприятии. Ее затрясло во время церемонии вступления в должность нового министра юстиции Кристине Ламбрехт.