Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в микроблоге Twitter поздравление с национальным праздником США Днем благодарения. Что примечательно, текст написан на английском, а перевода на украинский или русский нет.

"Благодарность превращает незнакомцев в друзей, рутину - в радость, а маленькие победы - в историю. Поздравляем всех с праздником!" - написал глава государства.

Скриншот: Twitter/ ZelenskyyUa

Подписчики довольно скептически отнеслись к этому поздравлению. Пост вызвал волну иронических и даже злых комментариев. "Древний украинский праздник..." - написал Александр Павлов. "Он таки любит задницу Трампа. Докладчик в сенате США был прав", высказался Просто наблюдатель. "Это уже за гранью добра и зла. Владимир! Займитесь наконец страной, президентом которой вас выбрали! Нахрен США, нахрен ЕС, займитесь своей страной. Ваши 52% сегодняшние скоро будут 5,2%", - возмутился Одессит.

Однако несколько комментаторов поблагодарили Зеленского на английском. Например, ChaTurner написала: "Спасибо! Оставайтесь сильным. Есть те, кто хотел бы втянуть вас в коррупцию".

Ранее "Страна" приводила опрос КМИС, согласно которому рейтинг президента опустился за осень на 20%.

Мы разбирались в причинах такого гигантского обвала.

