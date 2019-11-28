Сумма ущерба кораблям, возвращенным Киеву Москвой, составляет по меньшей мере 55,5 млн грн (около $2,3 млн). Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает "Укринформ".

По словам дипломата, техническое состояния вооружения и кораблей в целом не позволяет их использовать по назначению. Лоссовский заявил, что сейчас продолжается работа комплексной комиссии ВМС из-за имеющихся "больших убытков".

Заместитель постпреда Украины также сообщил, что возможность установить точную сумму причиненного ущерба появится лишь по завершении комплексного расследования с участием представителей отрасли, в том числе после того как корабли осмотрят на заводе.

Ранее "Страна" писала о заявлении России о том, что Украине вернули отремонтированные корабли и даже поменяли шторки в душе и постирали вещи моряков.

Также мы сообщали, что Зеленский и Путин поговорили о возврате кораблей и переговорах по газу.