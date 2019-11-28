Апелляционный суд Киевской области оставил в силе меру пресечения для бывшего народного депутата, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - личное поручительство. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Таким образом, апелляционной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы прокуратуры.

Напомним, 6 ноября в зале иностранных делегаций международного аэропорта "Борисполь" Ляшко напал на народного депутата фракции "Слуга народа" Андрея Геруса. Глава Радикальной партии обвинил Геруса в лоббировании интересов России.

18 ноября Ляшко получил подозрение из-за драки с Герусом, а также пообещал, что судебный процесс против него станет "новым Нюрнбергом".

19 ноября Бориспольский суд отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания Ляшко под арестом, отпустив его под личное поручительство нардепов Виктории Сюмар (фракция "Евросолидарность") и Михаила Волынца (фракция "Батькивщина").

25 ноября прокуратура Киевской области обжаловала решение суда, которым Ляшко избрана мера пресечения в виде личного поручительства.