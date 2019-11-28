Глава Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба президента в четверг 28 ноября.

По данным пресс-службы, во время разговора лидеры двух государств обсудили вопросы подготовки встречи к саммиту "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже.

Ранее сообщалось, что Путин проведет с Зеленским отдельную встречу на саммите "Нормандской четверки" и пригласит его на парад Победы в Москву. Как сообщается, по данным источников, вероятность двусторонних переговоров оценивают как очень высокую. В столице Франции украинский лидер может получить приглашение посетить в будущем году торжества по случаю 75-летия Победы, которые пройдут в Москве.

Также мы писали, что секретарь СНБО заверил Париж, что Киев выполнил все условия для успеха саммита "Нормандского формата" 9 декабря.