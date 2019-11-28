Синоптики дали прогноз погоды для Украины на декабрь и сообщили о снегопадах. В последний месяц 2019 года средняя температура воздуха составит от -4 до +1 градуса, а в Крыму - до +3, что близко к средним многолетним значениям. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптико, больше всего осадков выпадет в горных районах и в Закарпатье: 82−108 мм. В целом по стране среднемесячное количество осадков составит 34-72 мм. Эти показатели находятся в пределах средних многолетних значений.

Также в декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, а при оттепелях - туманы и гололед.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики назвали регионы Украины, которые в пятницу, 29 декабря, зальют дожди.

Также мы сообщали, что во Львове выпал первый снег.