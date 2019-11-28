Утром в четверг, 28 ноября, в Черкассах на территории школы №4 обнаружили тело повешенного дворника. Об этом передает местное издание "Молодой буковинец"" со ссылкой на полицию.

"В 07:31 по спецлинии "102" поступила информация от уборщицы ООШ №4 о том, что она обнаружила на территории школы, у входа в столовую, повешенным мужчину 1951 г.р. Позже выяснилось, что погибшим оказался дворник, который работал в школе на полставки", – говорится в сообщении.

Учебный процесс в школе приостановлен. На территорию учебного заведения не пускают ни школьников, ни учителей.

Как сообщала "Страна", в одной из воинских частей Житомирской области нашли повешенным военнослужащего-срочника. Предварительно установлено, что смерть наступила в результате механической асфиксии (удушья).

Напомним, что о росте числа самоубийств в армии в Минобороны говорили еще в 2018 году.