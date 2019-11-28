В связи со свежим опросом Киевского международного института социологии, который показал ускорение падения рейтинга президента Владимира Зеленского "Страна" решила провести собственное небольшое исследование.

Мы спросили о причинах обвала рейтинга у депутатов и экспертов в политике.

"Те же люди занимаются тем же"

Политтехнолог Сергей Гайдай ошибкой Зеленского считает продолжение линии его предшественника.

"Когда идешь по граблям Порошенко, рано или поздно его рейтинг превратится в твой рейтинг. Сегодня Зеленский находится в той точке, где находился Порошенко. За Петра Алексеевича проголосовали 54% украинцев. Сегодня у Зеленского 52%, а было 73%. И вот теперь он достиг уровня Порошенко. Если Зеленский будет продолжать алгоритм Порошенко, соответственно, он дойдет до того состояния, в котором закончил уже экс-президент свою предвыборную кампанию. А это максимум 8% голосов", - отметил Гайдай.

Эксперт перечислил основные промахи нового президента.

"Отношение к предпринимательской среде. При Порошенко было так: выживайте как хотите, главное - заплатите налоги. Вместо того чтобы обеспечить нормальную предпринимательскую среду налоговых льгот, которая создает рабочие места. Сейчас ровным счетом нечего не изменилось. Те же люди занимаются тем же. Политика экс-министра финансов Наталии Яресько так и прижилась в Кабинете министров", - назвал ошибки Гайдай.

По его словам, голосовавшие за Порошенко хотели радикальных перемен, надеялись, что у него хватит политической воли посадить коррупционеров, выиграть войну, поднять экономику. Но он не оправдал надежд. Ровно того же ждут и от Зеленского. И когда этого не происходит, рейтинг падает.

"Рано или поздно придется уходить из власти с позором. С тарифами это безусловно провал. У людей есть ожидание, что Зеленский разберется с этим вопросом. Подъем тарифов в восемь раз и превращение большинства в людей, которые могут выжить только благодаря дотациям, - это неэффективная политика. То, что сегодня называется "экономически обоснованной ценой" газа, это не рыночная цена, так как рынка нет. Когда тариф назначается указом власти, это не рынок", - утверждает политтехнолог.

"Поддержка самая высокая среди президентов"

Депутат по 91 мажоритарному округу от партии "Слуга народа" Олег Дунда считает, что рейтинг Зеленского слишком высок, чтобы из-за него начинать волноваться.

"Рейтинг показывает больше 50% поддержки, чего не было ни у одного из президентов Украины. Это немного недостоверный рейтинг, потому что, если бы вопрос поставили: "А как бы вы проголосовали?" - то показатели были бы выше. Падение рейтинга – нормальный процесс. Мы сделали много шагов за два месяца. Президент взял на себя и ответственность за эти решения. Эти шаги принесут результат и рейтинг буде подыматься. Ждем результат наших действий. Рейтинг падать не будет, останется приблизительно в этом коридоре", - спрогнозировал нардеп.

"Реформы не делаются за день"

Депутат партии "Слуга народа" Алексей Устенко также не видит поводов для беспокойства.

"Во-первых, это показатели одного социологического бюро. Мы не видели оценки других. Во-вторых, господин Зеленский тоже понимал, что рейтинг будет проседать. Экономические реформы не делаются за один день или месяц. Рейтинг будет расти, если решится вопрос войны и люди будут чувствовать себя защищенными и нужными. Для любой экономической реформы нужен хотя бы год. Что касается рейтинга партии, то он, насколько мне известно, не падает, и остается таким же, как и раньше. Через несколько месяцев или год его рейтинг будет даже выше, чем 73%", - уверен депутат.

Затем он перечислил те изменения, которые уже провела новая власть.

"Посмотрите, сколько изменений и вопросов затронуто! Предыдущая власть к ним даже не прикасалась. Вы же видите, сколько скандалов. А они тянут рейтинг вниз. Но если раньше были скандалы по поводу миллиардных схем воровства, когда в армию поставляли бракованные брони, технику, то сейчас другое. Люди даже не обращали внимания на вещи, которые сейчас рассматривают под микроскопом. Сравните скандалы. Сейчас они человеческие. Нет топ-коррупции, где кто-то из "слуг народа", Офиса президента требовал деньги. Например, год назад скандал с Гладковским. Вся система сопротивляется, потому что для старой системы не выгодно, чтобы что-то менялось. Тем старожилам парламента, которые не попали в Раду, необходимо дискредитировать действующую власть и раскачать ситуацию", - сказал Устенко.

"Люди начали уставать"

По мнению политолога Руслана Бортника, рейтинг главы государства просел по нескольким причинам.

"Есть несколько причин падения рейтинга Зеленского. Естественный процесс падения рейтинга Зеленского – это объективная причина. У Виктора Ющенко, Виктора Януковича, у Петра Порошенко рейтинг начал падать через полгода. У Зеленского был самый высокий рейтинг из всех президентов, но он начал рано падать. Уже в сентябре - и это прецедент. Органичная причина заключается в том, что люди начали немного уставать от того, что в стране ничего не поменялось или поменялось не так, уставать от невыполненных обещаний", - назвал первую причину Бортник.

Вторая причина, по его словам, - в непопулярной земельной реформе и бездействии.

"Неорганическая причина лежит в земельном вопросе. Президент выступил против воли большинства украинцев, как минимум 70% людей. Более того, отказался от предвыборного обещания провести референдум. Почему именно земля? Потому что рейтинги его оппонентов, у которых все хорошо с позицией по земельному вопросу, - а именно Юлии Тимошенко и Юрия Бойко – немного подросли. Также ожидания снижения тарифов, которые не оправдались. Кроме того, в обществе вырос запрос на борьбу с коррупцией. Люди ожидали, что Зеленский накажет своих предшественников или хотя бы часть своей команды, которые обосновано подозреваются в коррупции. Есть еще темы войны и мира, раздоры в команде, но эти вещи проявят себя немного позже", - спрогнозировал политолог.

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