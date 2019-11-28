В Днепре внезапно скончался мужчина, который забрался в чужую квартиру и неожиданно для себя обнаружил там хозяина жилья. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в четверг, 28 ноября. Злоумышленник забрался в чужую квартиру на улице Макарова. Он явно не ожидал, что дома кто-то есть. Однако, идя по коридору квартиры, наткнулся на удивленного хозяина. Незваный гость решил отшутиться и уйти, но хозяин не собирался отпускать его безнаказанным и вызвал полицию.

Злоумышленник начал сопротивляться, из-за чего хозяину квартиры пришлось задержать его силой. Через некоторое время тот внезапно потерял сознание и вскоре скончался.

Мужчину пытались реанимировать и хозяин квартиры, и медики, которые приехали позже - безуспешно. Спустя несколько минут врачи скорой помощи уже констатировали смерть. То ли мужчине стало плохо на нервной почве, то ли причина в другом - сейчас выясняют правоохранители.

По неофициальной информации, когда хозяин квартиры удерживал злоумышленника, то сильно надавил ему на грудь, из-за чего мужчина мог умереть от так называемого синдрома длительного сдавливания. Но пока этот факт не подтвержден. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и судмедэксперт - все детали и обстоятельства инцидента выясняются.

Фото: dp.informator.ua

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