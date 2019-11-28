28 ноября в Швеции киевское Динамо сыграет в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Подопечные Алексея Михайличенко в ответной игре выйдут на поле против Мальме. Стартовый свисток в 22:00. "Страна" будет вести онлайн Мальме - Динамо с 21:00.
Где смотреть Мальме - Динамо
Прямая трансляция в Украине будет доступна на канале Футбол 2. Кроме того, игру покажет российский канал "Матч! Футбол 2" и белорусский "Беларусь 5". Также матч можно посмотреть на Oll.tv.
В записи поединок Мальме - Динамо можно посмотреть 29 ноября в 10:45 на канале Футбол 2. И в 00:30 29 ноября на канале "Матч! Футбол 1".
Перед игрой
В случае поражения Мальме потеряет шансы выйти в плей-офф турнира. Ничья будет значить, что судьба путевки в следующий этап уже будет зависеть не от шведов, а от того, как сыграют другие команды в группе, поэтому в Мальме настроены на победу сегодня.
Динамо, по большому счету, устроит и ничья. Но, чтобы выйти в еврокубковую весну с первого места, "бело-синие" должны выиграть оба оставшихся матча, желательно, забивая, как можно больше.
У динамовцев на поле сегодня не выйдут травмированные Никита Бурда и Денис Попов, но тренерский штаб накануне анонсировал равноценную замену этих футболистов.
Положение в группе
Динамо после четырех туров занимает вторую строчку с 6 очками. Первое у Копенгагена (тоже 6 очков). Третье за Мальме (5 очков). Последнее место в группе у Лугано (2 очка).
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|Копенгаген
|4
|1
|3
|0
|4-3
|6
|Динамо
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|Мальме
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|Лугано
|4
|0
|2
|2
|1-3
|2
Также сегодня в Лиге Европы играет еще одна украинская команда. Во Львове Александрия встречается с немецким Вольфсбургом. Матч начался в 19:50.
Шестой тур группового этапа состоится 12 декабря. Динамо сыграет с Лугано, а Александрия с Гентом.