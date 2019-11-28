28 ноября в Швеции киевское Динамо сыграет в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Подопечные Алексея Михайличенко в ответной игре выйдут на поле против Мальме. Стартовый свисток в 22:00. "Страна" будет вести онлайн Мальме - Динамо с 21:00.

Где смотреть Мальме - Динамо

Прямая трансляция в Украине будет доступна на канале Футбол 2. Кроме того, игру покажет российский канал "Матч! Футбол 2" и белорусский "Беларусь 5". Также матч можно посмотреть на Oll.tv.

В записи поединок Мальме - Динамо можно посмотреть 29 ноября в 10:45 на канале Футбол 2. И в 00:30 29 ноября на канале "Матч! Футбол 1".

Перед игрой

В случае поражения Мальме потеряет шансы выйти в плей-офф турнира. Ничья будет значить, что судьба путевки в следующий этап уже будет зависеть не от шведов, а от того, как сыграют другие команды в группе, поэтому в Мальме настроены на победу сегодня.

Динамо, по большому счету, устроит и ничья. Но, чтобы выйти в еврокубковую весну с первого места, "бело-синие" должны выиграть оба оставшихся матча, желательно, забивая, как можно больше.

У динамовцев на поле сегодня не выйдут травмированные Никита Бурда и Денис Попов, но тренерский штаб накануне анонсировал равноценную замену этих футболистов.

Положение в группе

Динамо после четырех туров занимает вторую строчку с 6 очками. Первое у Копенгагена (тоже 6 очков). Третье за Мальме (5 очков). Последнее место в группе у Лугано (2 очка).

И В Н П З-П Очки Копенгаген 4 1 3 0 4-3 6 Динамо 4 1 3 0 3-2 6 Мальме 4 1 2 1 3-3 5 Лугано 4 0 2 2 1-3 2

Также сегодня в Лиге Европы играет еще одна украинская команда. Во Львове Александрия встречается с немецким Вольфсбургом. Матч начался в 19:50.

Шестой тур группового этапа состоится 12 декабря. Динамо сыграет с Лугано, а Александрия с Гентом.