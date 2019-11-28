Агент атакующего полузащитника "Шахтера" Тете, назвал условия, при которых донецкий клуб готов на трансфер футболиста.

По словам Пабло Буэно, переговоры могут начаться с суммы 50 миллионов евро.

"Чтобы забрать его из "Шахтера" нужно сделать хорошее предложение. Мы начнем переговоры с суммы в 50 миллионов евро. "Гремио" должен получить 15% от этой суммы и еще 3% за воспитание игрока", – рассказал Буэно в интервью Radio Grenal.

Тете присоединился к Шахтеру в феврале 2019 года из "Гремио" (Бразилия) за 15 миллионов евро. В текущем сезоне 19-летний игрок провел 14 игр в футболке "горняков", отличившись четырьмя голами и тремя голевыми передачами.

Фото: twitter.com/rdgrenal

Как сообщала "Страна", именно Тете забил решающий пенальти в ворота загребского Динамо на 90+8 минуте игры в Загребе.

Напомним, что решающая игра группового этапа Лиги Чемпионов 2019/20 для "Шахтера" против "Аталанты" назначена на 11 декабря в Харькове. Билеты уже в продаже.