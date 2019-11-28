В пятницу, 29 ноября, в Украине ожидается плюсовая температура и дожди. По данным Укргидрометцентра, ночью на Закарпатье и в Карпатах, а днем в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях пройдут значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

При этом днем температура воздуха будет от +3 до +11 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Погода в областных центрах:

Ужгород +9…+11

Львов +9…+11

Ивано-Франковск +9…+11

Тернополь +7…+9

Черновцы +7…+9

Хмельницкий +5…+7

Луцк +6…+8

Ровно +6…+8

Житомир +5…+7

Винница +5…+7

Одесса +9…+11

Николаев +9…+11

Херсон +9…+11

Кропивницкий +6…+8

Черкассы +5…+7

Чернигов +4…+6

Сумы +4…+6

Полтава +6…+8

Днепр +5…+7

Запорожье +7…+9

Донецк +5…+7

Луганск +3…+5

Харьков +4…+6

Киев +3…+5

Ранее "Страна" писала о том, каким был первый снег в Киеве в этом году.

Также мы сообщали, что в Карпатах гору Поп Иван засыпало снегом.