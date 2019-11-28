Синоптики назвали регионы Украины, которые в пятницу зальют дожди. Карта
В пятницу, 29 ноября, в Украине ожидается плюсовая температура и дожди. По данным Укргидрометцентра, ночью на Закарпатье и в Карпатах, а днем в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях пройдут значительные дожди (I уровень опасности, желтый).
При этом днем температура воздуха будет от +3 до +11 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
Погода в областных центрах:
Ужгород +9…+11
Львов +9…+11
Ивано-Франковск +9…+11
Тернополь +7…+9
Черновцы +7…+9
Хмельницкий +5…+7
Луцк +6…+8
Ровно +6…+8
Житомир +5…+7
Винница +5…+7
Одесса +9…+11
Николаев +9…+11
Херсон +9…+11
Кропивницкий +6…+8
Черкассы +5…+7
Чернигов +4…+6
Сумы +4…+6
Полтава +6…+8
Днепр +5…+7
Запорожье +7…+9
Донецк +5…+7
Луганск +3…+5
Харьков +4…+6
Киев +3…+5
Ранее "Страна" писала о том, каким был первый снег в Киеве в этом году.
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