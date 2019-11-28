Пальто, каблуки и джемпер. В Украине тестируют новую военную форму для женщин. Фото
Министерство обороны Украины изменило гардероб для женщин-военных, добавив строгие пальто, фуражки с высокой тульей и ботинки на небольшом каблуке. Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Новую одежду ведомство планирует внедрить уже в следующем году. А пока некоторые военнослужащие могут протестировать одежду на себе.
Фото: www.rbc.ua
Новую не парадную, повседневную женскую форму в управлении материального обеспечения МО начали разрабатывать в 2018 году. При этом изучался опыт стран - членов НАТО.
Разработчики одежды модифицировали галстук, предложили оригинальную фуражку, джемпер, пальто оверсайз, по крою напоминающее шинель, и ботинки на невысоком каблуке.
Видео: YouTube/ ТСН
СМИ узнали мнение женщин о новинке.
"Каблук довольно стандартный, хороший. Мы же должны еще маршировать, а для этого надо иметь удобную обувь", - описала свои впечатления женщина-военная, тестировавшая обувь.
В целом новая форма пришлась женщинам по душе.
"У нас в армии гендерное равенство. Но когда надеваешь форму одежды такого типа, как вот фуражка, юбка, каблуки, - улучшается настроение", - призналась военная по имени Инна.
В 2016 году Министерство обороны обновило форму моряков, введя одежду с пиксельным рисунком.
Ранее "Страна" рассказывала, что появившаяся 3 года назад новая зимняя форма ВСУ похожа на старую форму УНР и УПА.