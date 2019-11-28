Министерство обороны Украины изменило гардероб для женщин-военных, добавив строгие пальто, фуражки с высокой тульей и ботинки на небольшом каблуке. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Новую одежду ведомство планирует внедрить уже в следующем году. А пока некоторые военнослужащие могут протестировать одежду на себе.

Фото: www.rbc.ua

Новую не парадную, повседневную женскую форму в управлении материального обеспечения МО начали разрабатывать в 2018 году. При этом изучался опыт стран - членов НАТО.

Разработчики одежды модифицировали галстук, предложили оригинальную фуражку, джемпер, пальто оверсайз, по крою напоминающее шинель, и ботинки на невысоком каблуке.

Видео: YouTube/ ТСН

СМИ узнали мнение женщин о новинке.

"Каблук довольно стандартный, хороший. Мы же должны еще маршировать, а для этого надо иметь удобную обувь", - описала свои впечатления женщина-военная, тестировавшая обувь.

В целом новая форма пришлась женщинам по душе.

"У нас в армии гендерное равенство. Но когда надеваешь форму одежды такого типа, как вот фуражка, юбка, каблуки, - улучшается настроение", - призналась военная по имени Инна.

В 2016 году Министерство обороны обновило форму моряков, введя одежду с пиксельным рисунком.

Ранее "Страна" рассказывала, что появившаяся 3 года назад новая зимняя форма ВСУ похожа на старую форму УНР и УПА.