Североатлантический альянс согласовал новую формулу расчета взносов в общий бюджет НАТО. Об этом заявил в четверг, 28 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает ТАСС.

"Верно, что мы согласовали новую формулу по распределению расходов. США заплатят меньше, Германия выплатит больше, то есть сейчас США и Германия заплатят одинаково, почти по 16% от бюджета НАТО", - сказал он. Оставшийся бюджет, по его словам, будет распределен между остальными странами - членами НАТО.

По мнению генсека, НАТО является единственной платформой, где Европа и США могут вместе решать стратегические вопросы, включая реакцию на усиление России и Китая.

"НАТО - единственная платформа, где Европа и Северная Америка могут вместе решать такие стратегические вопросы, как борьба с терроризмом или как вести себя с более агрессивной Россией и растущим Китаем", - сказал он.

В ходе пресс-конференции Макрон сказал, что его высказывание о "смерти мозга" НАТО было полезным сигналом для альянса. "Мой комментарий о "смерти мозга" НАТО был полезным сигналом, чтобы обратить внимание альянса", - сказал он.

Как сообщала "Страна", ранее власти США приняли решение сократить свои расходы на финансирование военного блока НАТО. Чиновники США и НАТО сообщили, что другие члены, как ожидается, восполнят дефицит.

Напомним, что в Германии подозревают, что во время учений НАТО были убиты 18 морских свиней.