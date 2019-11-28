В Сумах оперативно раскрыли убийство 47-летней женщины-риелтора. По подозрению в совершении преступдения задержан 28-летний мужчина. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Сумской области.

Уточняется, что вечером 22 ноября в полицию обратился житель Сум, который сообщил, что его жена, которая работает риелтором, с обеда не выходит на связь. Заявитель рассказал, что, когда он приехал к ней на работу, помещение, находящееся в центре города на улице Ильинской, было закрыто снаружи, однако через окно он увидел внутри разбросанные вещи.

Прибывшие на место происшествия правоохранители с помощью специалиста открыли офис, где обнаружили тело 47-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранами шеи и головы. Медики насчитали на теле погибшей 26 ножевых ранений.

В процессе оперативно-следственных действий был установлен мужчина, который 20 ноября заключил с потерпевшей договор на аренду жилья. В прокуратуре сообщают, что когда он пришел на допрос, то заметно нервничал, а когда ему предложили пройти исследование на полиграфе, то признался в убийстве.

По данным правоохранителей, мужчина нуждался в аренде жилья, нашел в одной из городских газет номер риелтора и договорился об услуге. Она дала ему несколько адресов, по которым жилье сдавалось в наем.

"Однако каждый раз его ожидала неудача - то в квартире проводили ремонт, то жилье уже арендовали, то хозяева решили квартиру не сдавать. Молодой человек еще раз обратился к риелтору, и женщина снова дала ему несколько адресов. Результат был аналогичным. Тогда он пришел к ней в офис и потребовал вернуть ему 400 гривен, которые он заплатил за услугу в качестве аванса. Именно эти деньги и стали "камнем преткновения" в их разговоре. В конце собеседники поссорились, и разговор закончился гибелью женщины от рук мужчины", - рассказали в прокуратуре.

Чтобы скрыть преступление, мужчина закрыл офис ключами, взятыми со стола, которые затем выбросил вместе с ножом.

"Он из вполне приличной семьи, работает, никогда ранее не имел проблем с законом. Своей причастности к совершенному преступлению не отрицает", - заявил начальник Главного управления Нацполиции в области Руслан Пиняга.

Сейчас следователи готовят документы относительно сообщения ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и ходатайство в суд по избранию ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит 15 лет лишения свободы.

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