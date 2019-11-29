Украинцы готовятся к Черной пятнице - дню грандиозных скидок и распродаж. Она начинается 29 ноября. Многие продавцы заранее анонсировали свои скидки. Мы решили посмотреть, что предлагают в черную пятницу авиакомпании, которые работают в Украине.

Wizz Air

Венгерский лоукостер Wizz Air даст клиентам на Черную пятницу скидки до 30% на отдельные рейсы. Акция будет действовать 29 ноября с 00:00 до 23:59 по центрально европейскому времени. То есть в Киеве распродажа начнется и закончится на час раньше. Период путешествия по акционным билетам не ограничен. Цена распространяется только на бронирования, оформленные на сайте wizzair.com или в мобильном приложении авиакомпании. Минимальная возможная цена за полет во время акции – 7,8 евро. Скидка применяется автоматически, действует и для членов Wizz Discount Club. Кроме того, авиакомпания предлагает шанс выиграть 1500 евро на путешествия.

К примеру, в январе можно съездить в Вену по цене всего от 572,80 грн. В Копенгаген в январе цена стартует от 523,80 грн. За такую же цену можно в феврале слетать в Таллин. Вильнюс в декабре - от 425,80 грн. Всего 670,80 грн стоит билет в Берлин и столько же обратно в марте. Польский Краков - от 523,80 в феврале и марте и от 670,80 в более комфортном для поездок апреле.

В Братиславу в декабре можно съездить всего за 376,80 грн, такую же цену можно найти в разные даты до марта. Зимний Будапешт обойдется в 768,80 грн в одну сторону, такие цены можно найти на разные даты до марта, а с апреля цены стартуют от 873,80 грн.

Ryanair

Ирландский лоукостер Ryanair устроил целую неделю скидок под названием Cyber Week, которая уже идет. Каждый день предлагаются скидки на разные рейсы, о которых становится известно лишь в тот самый день. Например, 28 ноября, пассажирам предлагают билеты по 9,99 евро из Киева в польские города Варшава, Познань, Катовице, и по 13,99 - в Краков и Вроцлав. Время путешествия - в декабре 2019 или в январе 2020 года. Из Львова за 9,99 евро можно слетать в Варшаву, из Одессы - во Вроцлав и Познань.

В пятницу у Ryanair акционные предложения из Борисполя такие:

Быдгощ Польша 9,99 €

Братислава Словакия 9,99 €

Гданьск Польша 9,99 € В

Катовице Польша 9,99 €

Познание Польща9,99 €

Стокгольм Скавста Швеция 9,99 €

Лондон-Станстед Объединенное Королевство 12,99 €

Манчестер Объединенное Королевство 12,99 €

Варшава Модлин Польща13,99 €

Вроцлав Польща13,99 €

Вильнюс Литва 13,99 €

КракивПольща 13,99 €

Берлин-Шенефельд Нимеччина16,99 €

Мадрид Испания28,30 € В один конец

Барселона Испания 31,30 €.

А из Львова есть такие акционные предложения:

Варшава Польша 9,99 €

Дюссельдорф-Веце Германия 9,99 €

Краков Польша 9,99 €

Лондон-Станстед 9,99 €

Мемминген Германия 9,99 €

Другие авиакомпании

Испанский лоукостер Vueling также подготовил скидки к Черной пятнице. Цены на билеты по Европе в и из разных городов стартуют от 9,99 евро, распродажа продлится до 2 декабря. Время путешествий с 8 января по 24 октября. Рейсами авиакомпании удобно пользоваться для перелетов внутри Европы.

Авиакомпания LOT в течение недели скидок предлагает три промокода со скидкой 15% на все перелеты по Европе и Ближнему Востоку, а таже 10% скидку на перелеты в Америку и Азию. ВАкция действует до 30 ноября, время путешествий с 1 января по 31 марта. Получить промокод можно на официальном сайте авиакомпании.

Черная пятница в Украине: какие скидки на самом деле предлагают крупнейшие интернет-магазины.