В пятницу, 29 ноября, Луна находится в знаке зодиака Козерог в растущей фазе, когда благополучно разрешаются все организаторские вопросы и легко улаживаются дипломатические договоренности. Поэтому период будет особо удачным для реализации запланированных на сегодня проектов.

Овен (20.03 - 21.04)

Вам нужно продемонстрировать творческий подход и умение быть креативным во всем: в бизнесе, продажах, семейных делах или общении с окружающими вас людьми. Непохожесть на остальных добавит вам бонусов и буквально влюбит в вас. А вот, если вы продемонстрируете традиционное поведение и ожидаемые для всех реакции, то можете оказаться не удел. Только приемы, которые смогут вас выделить из массы, приведут к успеху.

Телец (19.04 - 22.05)

Сегодня ваше внимание не сможет сконцентрироваться на одном проекте. Что же, есть дни, когда нужно включить в себе мультизадачность. И в такие моменты важно лишь одно: не поддаваться на провокации и быть максимально сосредоточенным на мелочах. Перфекционист внутри вас будет пытаться то и дело вывести вас из себя, но сегодня не такой день. Успеха вы достигнете, если будете гибкими и сможете резко менять планы с выгодой для себя. В этом случае возможны незапланированные денежные поступления и приятные сюрпризы.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Вам предстоит справиться с потоком критики в свой адрес. Это может сбить вас с толку или вывести из себя. Особенно трудно иногда понять тех, кто вам дорог. Если есть возможность, лучше посвятить сегодняшний день отдыху, не ссориться и не позволять эмоциональным всплескам менять порядок вещей в вашей жизни. Даже час наедине со своими мыслями, прогулка на свежем воздухе или чтение книги поможет переключиться на позитивную волну.

Рак (21.06 - 23.07)

Перед выходными на вас навалятся дела и задачи, решение которых предполагает финансовую выгоду. Вы и сами понимаете, насколько важен сейчас энтузиазм в решении вопросов. Опыт, который вы извлечете сегодня, послужит вам в будущем. Для многих представителей знака день будет судьбоносным. Важно помнить, что только хорошо обдуманные решения принесут успех. А вот к советам партнеров лучше отнестись скептически.

Лев (22.07 - 24.08)

Пятница потребует быстрых и решительных действий, определенного риска и спонтанности. За результат можете не переживать: все сложится наилучшим образом. Главное - доверяйте интуиции и не откладывайте на выходные сегодняшние задачи. Вспомните все ваши успехи и тех, кто помогал в жизни. Совсем скоро вам встретятся люди, которые разделяют ваши жизненные принципы. Вполне возможно, что сегодняшний день станет стартом для романтической встречи или знакомства с другом.

Дева (22.08 - 24.09)

Последний день недели выдастся самым напряженным за всю неделю. Сегодня важно не накалять и без того сложные отношения с близкими. Постарайтесь максимально отпустить неприятную ситуацию. Со временем все сегодняшние проблемы покажутся вам пустяковыми. Самое сложное - выдержать день эмоционально. Но если вы сможете справиться со всеми вызовами - это принесет вам неплохие дивиденды.

Весы (22.09 - 24.10)

Пятница - на 100% ваш день. Он будет максимально приятным и запоминающимся для вас: любую задачу удастся решить с легкостью. Вы с радостью захотите поделиться новыми идеями с окружающими. Волнение сегодня будет приятным, ведь даже на незнакомых людей вы будете производить исключительно благоприятное впечатление. На таком эмоциональном подъеме нередко встречают самых искренних людей.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Вы сможете убедить в своей правоте кого угодно. Задатки превосходного оратора сегодня достигнут пика и сделают день успешным. Главное - быть уверенным в себе и в правильности своего решения. Ведь ответственность будет лежать целиком и полностью на вас. Звезды преподнесут вам сегодня неожиданное вознаграждение и за умение разбираться в людях. Главное - не возгордиться слишком, чтобы не утратить ваши чудесные способности.

Стрелец (22.11 - 22.12)

Продуктивная пятница уже традиционно завершает насыщенную неделю Стрельца. Для многих представителей знака уже начался период персональных праздников - дней рождений. С этим и связаны ваши переживания и планы о том, как подготовиться и чем порадовать себя и родных. Но задумки рискуют так и остаться на бумаге, если вы не начнете действовать. Возможно, сегодня не лучший день для чего-то кардинально нового, но на выходных прислушайтесь к своей интуиции, которая еще ни разу вас не подводила. Но не будьте излишне откровенны, держите все ваши секреты при себе.

Козерог (21.12 - 21.01)

Для Козерогов день будет удачным для любых начинаний. Главное в вашем деле сейчас - найти помощников, которые разделяют ваши взгляды. Удивительно, но сегодня тот день, когда помощь может прийти даже от недавних соперников. Однако таким товарищам нельзя доверять. Эти жизненные уроки даются вам для понимания важных истин, принятия и возможности изменить отношение к настоящему. Пятница будет удачной для покупок и сделок, а также для лучшего отдыха - времяпровождения с друзьями.

Водолей (20.01 - 19.02)

Сегодня лучше действовать расчетливо и обдуманно, а вот пятничная спешка не приведет к успеху. Справиться с вопросами вам помогут наставления соратников и партнеров, которые знают не только о ваших сильных, но и слабых сторонах. Также пригодится ваше умение обращать внимание на мелочи. Сегодня деловые переговоры даже на самом высоком уровне проходят максимально благополучно. В тратах стоит проявить умеренность.

Рыбы (18.02 - 21.03)

Сегодня вы энергичны и успеваете переделать чуть ли не все задачи, рассчитанные на неделю. На помощь вам придут коллеги и друзья, возможны неожиданные события. Пожалуй, единственным негативным риском сегодня может стать финансовый кризис, связанный с непредвиденными расходами. Впрочем, это не помешает вам сегодня ощутить себя счастливым, если день посвятите расслабляющим процедурам.

Ранее мы публиковали гороскоп на всю неделю - до 1 декабря, который советует всем знаком зодиака поднакопить энергию для реализации самых смелых проектов.

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