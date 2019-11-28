В партии "Европейская солидарность" назвали следственные действия у активистки Елены Биленькой, известной как Маруся Зверобой, частью политических репрессий новой власти. Об этом в ЕС сообщили Украинской правде.

"Шокированы несоизмеримо реакцией правоохранительных органов на заявление Маруси Зверобой. Она напоминает реакцию Януковича на так называемый "яичный теракт" 2004 года. Спецподразделение "Альфа" – это явно слишком для обыска дома у женщины-волонтера. Это унизительно для самих правоохранителей. Их тренировали явно не для этого. Три танка или три БТРа логично бы дополнили три автобуса "Альфы" в этой феерической спецоперации", - сообщили в партии.

В "ЕС" считают, что наступление на Зверобой – "не только реакция на ее критические замечания относительно отступления на фронте, но и часть политических репрессий, которыми власть напрасно надеется приостановить турбопадение доверия со стороны избирателей".

Отмечается, что утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к подозреваемой в угрозе убийством в отношении президента Марусе Зверобой - настоящее имя Елена Самбул (Биленька). У нее изъяли телефон, оружие и блокнот.

Напомним, что Маруся Зверобой перечислила, что у нее изъяли при обыске, и повторила свои угрозы Зеленскому.