Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, которого недавно пытались привлечь к делу ПриватБанка, получил статус почетного мэра поселка Анатевка под Киевом. Об этом сообщает Bloomberg.

Этот поселок основал главный раввин Украины Моше Асман для еврейских семей, покинувших Донбасс из-за начала войны в 2014 году. Населенный пункт расположен возле Гнатовка Киево-Святошинского района.

По данным СМИ, Асман знаком с Джулиани уже около 15 лет. Главный раввин Украины также тесно связан с клиентами юриста: бизнесменами украинского происхождения Львом Парнасом и Игорем Фруманом, которых сейчас в США судят за незаконные взносы в предвыборную кампанию Трампа. Парнас и Фруман собрали $500 тысяч для поселения через благотворительную организацию "Американские друзья Анатевки". При этом организация не предоставляла финансовых отчетов на протяжении последних двух лет. Поэтому трудно проверить, как она распоряжается этими средствами.

Bloomberg пишет, что за последние четыре года Асман с помощью Парнаса и Фрумана смог собрать более миллиона долларов для Анатевки от олигархов еврейского происхождения из постсоветских стран. Например, миллиардер и основатель горнодобывающей компании в Казахстане Александр Машкевич пожертвовал $200 тысяч. Также известно о вкладе соучредителя российской социальной сети "ВКонтакте" Ицхака Мирилашвили.

Судя на жалобы некоторых обитателей Анатевки на условия проживания, богатых пожертвований они не видели. По словам людей, они еле сводят концы с концами, работая на строительстве и убирая чужие квартиры за небольшие деньги.

В мае Джулиани собирался принять титул почетного мэра Анатевки во время визита в Киев. Но из-за отказа властей начинать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена он отменил поездку. Вместо этого адвокат встретился с Асманом в Париже и принял от него символический ключ от городка - как свидетельство статуса почетного мэра.

На днях в американской прессе появилась новость о том, что соратники Джулиани пытались завербовать высшего топ-менеджера "Нафтогаза".

Ранее "Страна" приводила предупреждение адвоката о том, что у него есть серьезный компромат на семью Байденов.