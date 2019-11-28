США и Великобритания направили в адрес Высшего совета правосудия предложения относительно международных экспертов в состав Комиссии по вопросам добропорядочности и этики. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Офиса президента.

"27 ноября Агентство США по международному развитию и Посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине направили в адрес Высшего совета правосудия предложения относительно международных экспертов в состав Комиссии по вопросам добропорядочности и этики", - говорится в сообщении.

В состав комиссии предложены:

Карлос Кастресана (экс-глава Международной комиссии против безнаказанности в Гватемале, созданной Организацией Объединенных Наций, член Международного антикоррупционного консультативного совета (МАКС) в Украине);

Джованни Кесслер (бывший генеральный директор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, член Международного антикоррупционного консультативного совета в Украине);

Роберт Корди (член Государственной комиссии по вопросам этики, бывший начальник федерального Управления по борьбе с коррупцией в государственной сфере (США).

В перечень экспертов также включена Клаудиа Эскобар (экс-судья апелляционного суда Гватемалы, получила награду за развитие демократии Democracy Award от Национального фонда поддержки демократии (NED) за преданность делу борьбы с коррупцией и поддержки прав человека) на случай, если кто-то из трех предложенных экспертов по определенным причинам не сможет выполнять функции члена Комиссии.

Все четверо экспертов были ранее предложены в состав Общественного совета международных экспертов, созданного в соответствии с Законом Украины "О Высшем антикоррупционном суде". Еще трех членов в состав Комиссии по вопросам добропорядочности должен делегировать Высший совет правосудия.

Следует отметить, что Европейский союз пока не определился с тем, будет подавать свои кандидатуры в комиссию.

16 октября Верховная Рада приняла Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления". Документ, в частности, предусматривает создание Комиссии по вопросам добропорядочности и этики, которая имеет полномочия оценивания членов Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины и судей Верховного Суда на соответствие критериям добропорядочности и профессиональной этики, и, в случае обнаружения несоответствия, инициировать их увольнение.

Напомним, что Зеленский в Киеве сегодня обсудил с послами стран G7 ход реформ в Украине.

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