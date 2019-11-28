В четверг, 28 ноября, в Испании полиция показала конфискованную подводную лодку, на которой находились наркотики. Она была захвачена 25 ноября, передает El Pais.

Сообщается, что она была задержана в гавани в воскресенье, в провинции Понтеведра, а затем отбуксирована в небольшую гавань Алдана. Затем, 27 ноября, ее подняли с помощью больших кранов, после чего полиция изъяла 3000 кг наркотиков, упакованных в 152 пакета. Стоимость наркотиков составляет более 100 млн евро.

"Это - историческая операция, поскольку впервые корабль таких характеристик захвачен в Европе. После этой международной операции будет проведено расследование", - сказал представитель правительства Галисии, поблагодарив власти США, Великобритании, Бразилии и Португалии за сотрудничество.

Субмарина длиной 22 метра была построена в Гайане. Она оборудована дизельным двигателем, который способен развивать скорость до 10 узлов, и может находиться под водой до трех недель.

В Европу она прибыла из Колумбии. Два члена экипажа, эквадорцы, были арестованы.

Субмарины регулярно используются наркокартелями для перевозки наркотиков из Латинской Америки в США. С 2006 года также появлялась информация, что подобные субмарины отправляли в Испанию и Африку, но их так ни разу и не удалось конфисковать.

¿Aun no has visto el submarino interceptado con 3000 kg de cocaína en una operación conjunta de Policía, Vigilancia Aduanera y Guardia Civil?. Es la primera vez que se interviene uno en #Europa#JuntosATuServiciohttps://t.co/MhdNkL3Hzt pic.twitter.com/tHzd7BrL8t — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) November 27, 2019

Фото: elpais.com

Как сообщала "Страна", в Киеве водитель с "зеленым веществом растительного происхождения" чуть не задавил пешехода, а потом выстрелил в него. Пистолет был заряжен резиновыми пулями, одна из них попала в лицо потерпевшему.

Напомним, что в Италии стая диких свиней нашла и уничтожила наркотики, спрятанные в схроне в лесу. Когда наркоторговцы обсуждали по телефону атаку свиней, полиция засекла их переговоры и вычислила местонахождение.