Национальный банк Украины подал иск в Соломенский районный суд города Киева на народного депутата фракции "Слуги народа" Александра Дубинского. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Twitter сегодня, хотя иск был подан еще 12 ноября.

В микроблоге сказано, что НБУ будет защищать свою деловую репутацию от клеветы нардепа. В правлении банка убеждены, что с помощью Дубинского, которого в СМИ называют рупором олигарха Игоря Коломойского, реализуется информационная атака на НБУ.

Скриншот: Twitter/ nbukraine

На сайте Нацбанка сказано, что в учреждении убеждены: за атакой стоит сам Коломойский.

НБУ требует у Дубинского опровергнуть недостоверную информацию, распространенную им в интернете в соцсетях. В частности, депутат сообщил, что руководство Национального банка в лице Якова Смолия и первого заместителя председателя Екатерины Рожковой якобы организовало "воровскую схему". Она заключается в целенаправленном выведении банков с рынка за взятки от их акционеров для последующей выплаты им компенсации из госбюджета.

НБУ назвал эти обвинения безосновательными и абсурдными. А очистку банковского рынка - соответствующей законодательству Украины.

Также в учреждении заявили, что не соответствует действительности и информация, будто Нацбанк помогает Сергею Курченко, выплачивая ему из бюджета 128 млн грн.

"Национальный банк не возмещал и не помогает ни Сергею Курченко, ни акционеру Радикал Банка ООО "Промышленная инновационная компания". Официальное опровержение по этому вопросу Национальный банк уже публиковал в сентябре этого года", - говорится на сайте регулятора.

В НБУ потребовали у Дубинского опровергнуть клевету.

Ранее "Страна" приводила слова нардепа о том, что в НБУ засела воровская банда.

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