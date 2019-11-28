Бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, попавшая в несколько скандалов, призывает уволить председателя правления "Укрзализныця" Евгения Кравцова и госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака. Об этом Клитина написала на своей странице в Facebook.

"Со своей стороны я требую увольнения Кравцова и Галущака! Или министру не хватит здесь смелости?", - написала она. По словам Клитиной, на своей должности она мешала непрозрачным решениям министерства, таким как закрытие малодеятельных станций, мешала незаметно сдать в ​​аренду железнодорожный вокзал "Киев-Пассажирский" вместо концессии, критиковала IPO "Укрзализныци".

При этом Клитина добавила, что выступает за увольнение лояльных к Кравцову менеджеров и членов набсовета "Укрзализныци".

Фото: facebook.com

Напомним, что Криклий рассказал, как ему работалось с героиней секс-скандала Клитиной.

Также мы писали о том, что Клитина прокомментировала решение Криклия уволить ее.