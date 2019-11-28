Руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил, что предприятие планирует за год построить евроколею до границы с Польшей и пустить скоростные поезда в Краков. Об этом он написал в своем Facebook.

По словам Кравцова, после постройки колеи добраться до Кракова из Львова скоростным поездом можно будет за 3,5 часа.

Скриншот: Facebook/ Kravtsov.Evg

Чиновник пообещал, что проект, о котором идут пустые разговоры уже много лет, на самом деле осуществится.

"Знаю, что об этом говорят последние лет 10. Но мы сделаем это за год. Не анонсировал заранее, но сегодня лично убедился, что проект, который пока был только на бумаге - может стать реальным", - оенил перспективы Кравцов.

Он обрисовал детали стройки. За год будет проложена колея от государственной границы до станции Скнилов.

"Скнилов расположен во Львове. От вокзала - расстояние 5,5 км, от Международного аэропорта "Львов" - 3 км и автостанции - 1 км. Расположение замечательное. То есть через год украинцы смогут получить прямое скоростное сообщение из Львова в Краков, Прагу, Вену", - порадовался автор поста.

Скнилов выбран потому, что позволяет избежать перегрузки станции Львов, через которую идут фактически все внутригосударственные поезда.

Также власти планируют запустить экспресс между Скниловым, аэропортом и львовским железнодорожным вокзалом.

Фото: Facebook/ Kravtsov.Evg

По заверениям чиновника, "это будет самый инфраструктурный проект на западе Украины".

Ранее "Страна" сообщала, что на зимние праздники в Украине пустят 7 дополнительных поездов.

Также мы писали, что Кабмин включил "Укрзализныцю" в список стратегических предприятий.