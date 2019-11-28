Госсекретарь США Майк Помпео считает, что нужно провести расследование против Украины из-за подозрений по поводу вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает The New York Times.

Свое мнение относительно вмешательства Украины в выборы Помпео высказал во время пресс-конференции, когда его спросили об обвинениях против Киева.

"Когда бы не появилась информация, которая указывает на вмешательство любой страны в американские выборы, мы не просто имеем право, а должны убедиться, что пресекли это", - сказал Помпео.

Он добавил, что даже предположение о вмешательстве нужно расследовать. Помпео вспомнил, что когда возглавлял ЦРУ, его ведомство "использовало каждый инструмент американской власти", чтобы разобраться с попытками многих стран и групп "подорвать американскую демократию".

Как сообщала "Страна", генпрокурор США Уильям Барр занялся обработкой новых сведений о сливе во время президентской гонки в США украинскими лицами информации, направленной против главы избирательного штаба Дональда Трампа - Пола Манафорта. "Слив" из Украины велся в интересах кампании главного кандидата-соперника Трампа - Хиллари Клинтон.

Напомним, что ранее американское расследование по подозрению во вмешательстве было проведено в отношении России. Его результаты, опровергнувшие слухи, собрал в доклад спецпрокурор Роберт Мюллер.