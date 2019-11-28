Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Петр Порошенко в Минске, февраль 2015 года
Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Петр Порошенко в Минске, февраль 2015 года

12 февраля 2005 года в столице Беларуси были подписаны минские соглашения.

До сегодняшнего дня все пункты, описанные в них, являются незыблемыми шагами для установления мира на Донбассе. 

"Страна" описывает суть минских договоренностей. 

Подписантами соглашений являются пять человек - участники Трехсторонней контактной группы; в документе они были записаны так:

  • посол Хайди Тальявини
  • второй Президент Украины Л.Д.Кучма                       
  • посол Российской Федерации на Украине М.Ю.Зурабов
  • А.В.Захарченко
  • И.В.Плотницкий

Всего в соглашении 13 позиций, среди которых: 

1) прекращение огня,

2) отведение тяжелых вооружений, 

3) мониторинг режима и верификация прекращения огня, 

4) модальность (то есть возможность) проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях; спустя 30 дней после подписания соглашений - принятие Верховной Радой закона об особом статусе Донбасса,

5) амнистия и помилование людей, связанных с событиями на Донбассе,

6) освобождение и обмен заложников в формате "всех на всех", 

7) обеспечение доставки, хранения и доступа к гуманитарной помощи, 

8) возможность восстановления социально-экономических связей, включая возобновления выплат, в том числе пенсий, жителям Донбасса, 

9) восстановление контроля над украинской границей, которое должно начаться в первый день после проведения местных выборов, 

10) вывод иностранных вооруженных формирований, 

11) проведение конституционной реформы в Украине, которая предполагает децентрализацию Донецкой и Луганской областей; принятие постоянного закона об особом статусе этих территорий, 

12) вопросы, касающиеся местных выборов, должны обсуждаться в рамках Трехсторонней контактной группы; выборы должны быть проведены с соблюдением стандартов ОБСЕ под контролем организации, 

13) ускорить деятельность Трехсторонней контактной группы должно создание рабочих групп. 

Также в соглашениях есть важные примечания, такие как:

  • право на языковое самоопределение, 
  • создание отрядов народной милиции, 
  • участие местной власти в назначении глав органов прокуратуры и судов, 
  • содействие Киева трансграничному сотрудничеству Донбасса с регионами РФ,
  • полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах, не могут быть досрочно прекращены.

С полным местном минских соглашений можно ознакомиться ниже: 

Что касается лидеров нормандской четверки, на тот момент в нее входили:

  • президент России Владимир Путин, 
  • президент Украины Петр Порошенко,
  • канцлер Германии Ангела Меркель,
  • президент Франции Франсуа Олланд,

Они подписали декларацию к данным соглашениям. В ней политики отметили, что "подтверждают полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины", договоренности одобряют и будут вносить вклад в мирный минский процесс. 

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