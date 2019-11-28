12 февраля 2005 года в столице Беларуси были подписаны минские соглашения.

До сегодняшнего дня все пункты, описанные в них, являются незыблемыми шагами для установления мира на Донбассе.

"Страна" описывает суть минских договоренностей.

Подписантами соглашений являются пять человек - участники Трехсторонней контактной группы; в документе они были записаны так:

посол Хайди Тальявини

второй Президент Украины Л.Д.Кучма

посол Российской Федерации на Украине М.Ю.Зурабов

А.В.Захарченко

И.В.Плотницкий

Всего в соглашении 13 позиций, среди которых:

1) прекращение огня,

2) отведение тяжелых вооружений,

3) мониторинг режима и верификация прекращения огня,

4) модальность (то есть возможность) проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях; спустя 30 дней после подписания соглашений - принятие Верховной Радой закона об особом статусе Донбасса,

5) амнистия и помилование людей, связанных с событиями на Донбассе,

6) освобождение и обмен заложников в формате "всех на всех",

7) обеспечение доставки, хранения и доступа к гуманитарной помощи,

8) возможность восстановления социально-экономических связей, включая возобновления выплат, в том числе пенсий, жителям Донбасса,

9) восстановление контроля над украинской границей, которое должно начаться в первый день после проведения местных выборов,

10) вывод иностранных вооруженных формирований,

11) проведение конституционной реформы в Украине, которая предполагает децентрализацию Донецкой и Луганской областей; принятие постоянного закона об особом статусе этих территорий,

12) вопросы, касающиеся местных выборов, должны обсуждаться в рамках Трехсторонней контактной группы; выборы должны быть проведены с соблюдением стандартов ОБСЕ под контролем организации,

13) ускорить деятельность Трехсторонней контактной группы должно создание рабочих групп.

Также в соглашениях есть важные примечания, такие как:

право на языковое самоопределение,

создание отрядов народной милиции,

участие местной власти в назначении глав органов прокуратуры и судов,

содействие Киева трансграничному сотрудничеству Донбасса с регионами РФ,

полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах, не могут быть досрочно прекращены.

С полным местном минских соглашений можно ознакомиться ниже:

Что касается лидеров нормандской четверки, на тот момент в нее входили:

президент России Владимир Путин,

президент Украины Петр Порошенко,

канцлер Германии Ангела Меркель,

президент Франции Франсуа Олланд,

Они подписали декларацию к данным соглашениям. В ней политики отметили, что "подтверждают полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины", договоренности одобряют и будут вносить вклад в мирный минский процесс.