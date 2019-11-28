12 февраля 2005 года в столице Беларуси были подписаны минские соглашения.
До сегодняшнего дня все пункты, описанные в них, являются незыблемыми шагами для установления мира на Донбассе.
"Страна" описывает суть минских договоренностей.
Подписантами соглашений являются пять человек - участники Трехсторонней контактной группы; в документе они были записаны так:
- посол Хайди Тальявини
- второй Президент Украины Л.Д.Кучма
- посол Российской Федерации на Украине М.Ю.Зурабов
- А.В.Захарченко
- И.В.Плотницкий
Всего в соглашении 13 позиций, среди которых:
1) прекращение огня,
2) отведение тяжелых вооружений,
3) мониторинг режима и верификация прекращения огня,
4) модальность (то есть возможность) проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях; спустя 30 дней после подписания соглашений - принятие Верховной Радой закона об особом статусе Донбасса,
5) амнистия и помилование людей, связанных с событиями на Донбассе,
6) освобождение и обмен заложников в формате "всех на всех",
7) обеспечение доставки, хранения и доступа к гуманитарной помощи,
8) возможность восстановления социально-экономических связей, включая возобновления выплат, в том числе пенсий, жителям Донбасса,
9) восстановление контроля над украинской границей, которое должно начаться в первый день после проведения местных выборов,
10) вывод иностранных вооруженных формирований,
11) проведение конституционной реформы в Украине, которая предполагает децентрализацию Донецкой и Луганской областей; принятие постоянного закона об особом статусе этих территорий,
12) вопросы, касающиеся местных выборов, должны обсуждаться в рамках Трехсторонней контактной группы; выборы должны быть проведены с соблюдением стандартов ОБСЕ под контролем организации,
13) ускорить деятельность Трехсторонней контактной группы должно создание рабочих групп.
Также в соглашениях есть важные примечания, такие как:
- право на языковое самоопределение,
- создание отрядов народной милиции,
- участие местной власти в назначении глав органов прокуратуры и судов,
- содействие Киева трансграничному сотрудничеству Донбасса с регионами РФ,
- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах, не могут быть досрочно прекращены.
С полным местном минских соглашений можно ознакомиться ниже:
Что касается лидеров нормандской четверки, на тот момент в нее входили:
- президент России Владимир Путин,
- президент Украины Петр Порошенко,
- канцлер Германии Ангела Меркель,
- президент Франции Франсуа Олланд,
Они подписали декларацию к данным соглашениям. В ней политики отметили, что "подтверждают полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины", договоренности одобряют и будут вносить вклад в мирный минский процесс.