Нардеп от "Слуги народа" Андрей Богданец признал, что ранее был судим. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, в 2015 году он был добровольцем и участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе батальона особого назначения "Сич".

"Находясь в коротком отпуске между ротациями, наткнулся по пути на человека, который сначала провоцировал, а затем едва не стал виновником аварии с нашим общим участием. Остановились, началась ругань. Во время словесной перепалки он плюнул мне в лицо", - сообщил депутат.

Богданец признал, что после этого не удержался и ударил водителя один раз, но не рассчитал силу.

"Не знаю, что на тот момент стало больше причиной: понятие мужского достоинства или ощущение, которое известно абсолютно всем АТОшникам. Пока ты там, в блиндажах и на блокпостах, в стране, которую ты собственно и защищаешь, до сих пор творится беспорядок. В политике, в обществе, на автодорогах", - написал Богданец.

После инцидента, как сообщил нардеп, он признал свою вину и оплатил лечение.

"Мне действительно жаль, что потерпевший имел проблемы со здоровьем после того нашей встречи. Однако данный факт был известен, а не замалчивался во время избирательной кампании и не повлиял на выбор Тернополя", - добавил он.

Стоит отметить, что пострадавший, которого будущий нардеп ударил якобы всего один раз, получил закрытую черепно-мозговую травму в виде переломов костей черепа, ушиба мягких тканей левой половины лица и сотрясение головного мозга.

Фото: facebook.com

Напомним, накануне стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Андрей Богданец был судим. Его признали виновным по статьям "умышленное средней тяжести телесное повреждение" и "хулиганство" Уголовного кодекса за избиение водителя в Тернополе.

Ранее "Страна" писала о том что Арахамия заявил, что Иванисов ему лично подтвердил отсутствие судимости.

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