Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, как и обещала ранеее, написала заявление об увольнении. Фото документа чиновница опубликовала в своем Facebook.

Снимок Зеркаль снабдила пространным лирическим комментарием, в котором сравнила свою жизнь с книгой.

"Каждый из нас пишет книгу своей жизни. Эти книги состоят из глав, разделов и подразделов. Сегодня в моей книге я ставлю многоточие в завершении главы, которую я писала последние пять с половиной лет", - начала она.

Затем Зеркаль заявила, что в эти годы боролась за достоинство и свободу.

"Для нас это не просто слова, это принципы нашей жизни. Никто не давал нам поручение и не заставлял работать, мы просто делали то, что считали необходимым, нам было небезразлично и мы достигали результата. Нам есть чем гордиться и есть о чем рассказать", - написала чиновница.

Скриншот и фото: Facebook/ lana.zerkal

В конце поста она поблагодарила сотрудников и заверила, что остается "дипломатом и неравнодушным человеком".

Зеркаль работала заместителем главы МИД по вопросам европейской интеграции с августа 2014 года.

Ее последним заданием на посту стало ведение процессуальных слушаний в Гааге по новому арбитражу, который касается украинских военных кораблей.