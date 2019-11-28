Межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестиционных проектов решила остановить реализацию проекта реконструкции здания "Украинского дома" в Киеве стоимостью 757 млн грн, завершение которого предполагалось в 2022 году. Об этом говорится в примечании к проекту реконструкции "Украинского дома" в обнародованном перечне государственных инвестиционных проектов, пишет Интерфакс-Украина.

"Межведомственная комиссия 3 ноября рекомендовала приостановить реализацию прединвестиционного этапа проекта за государственные капитальные вложения до повторного рассмотрения в 2020 году", - сказано в сообщении.

Завершение реконструкции здания госучреждения "Национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" по ул. Крещатик, 2 планировалось в 2022 году.

Минфином на 2019 год были предусмотрены ассигнования в размере 10 млн грн на реализацию проекта. При этом в предыдущие годы в рамках проекта было выделено 8 млн грн.

"Украинский дом" был открыт в 1982 году, его общая площадь составляет 20 тыс. кв.м. Конгресс-центр включает выставочные залы, киноконцертный зал на 477 мест, девять конференц-залов. Центр получил статус национального в 2010 году.

Напомним, что администрация президента Зеленского может переехать с Банковой в Украинский дом.

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