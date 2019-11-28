В среду, 28 ноября, в пункте пропуска "Борисполь" пограничники не пропустили в Украину российского актера театра и кино. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины без указания личности актера.

По данным УНИАН речь идет о Николае Иванове.

"Во время беседы россиянин сообщил, что в 2018 году заезжал на территорию временно оккупированной Автономной республики Крым через закрытые пункты пропуска. Как стало известно, гражданин РФ является актером, а в Украину прибыл с целью участия в кастинге одного из сериалов", – сообщили в ГПСУ.

Сотрудники Госпогранслужбы отказали гражданину РФ в пересечении границы. Ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

Николай Иванов снимался в фильмах "Роковое SMS", "Гадалка", "Любовь и немножко пломбира", "Маруся. Трудные взрослые" и других картинах. При этом по специальности он - учитель начальных классов с правом преподавания музыки.

По данным журналистов, с начала 2019 года 1314 иностранцам отказано в пересечении государственной границы, а в отношении почти 915 принято решение о запрете въезда в Украину. Также с начала года запрет на въезд в Украину получили 43 иностранца из числа деятелей культуры и искусства.

Как сообщала "Страна", в Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины убрали итальянского певца Альбано Карриззи (творческий псевдоним "Аль Бано") из списка лиц, представляющих угрозу безопасности Украины.

Напомним, что комика Андрея Молочного внесли в базу данных скандального сайта "Миротворец" после того, как он завил, что последние пять лет в Украине были "кошмарным сном".