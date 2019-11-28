Претендентка на корону "Мисс Вселенная" 26-летняя украинка Анастасия Суббота выйдет на сцену конкурса в 28-килограммовом национальном костюме. Роскошное платье она презентовала на своей странице в соцсети.

Созданное дизайнерами платье выполнено в зеленой цветовой гамме и называется "Зеленая Украина".

"Идея костюма - показать Украину такой, какой ее видит птица с высоты своего полета. Такой, какой мы ее любим и знаем: с ее неповторимыми лугами, плодородной землей, лесами, реками, уникальными флорой и фауной. В костюме тоже есть своя "зеленая идеология", которая призывает всех украинцев помнить, что мы должны ежедневно менять себя и свои привычки, беречь природу, чтобы наши потомки могли увидеть Украину такой же прекрасной. Костюм весит 28 кг. Над изготовлением костюма тщательно работала команда из 10 человек в течение 2,5 месяцев", - написала в соцсети Анастасия Суббота.

Фото: instagram.com

Отметим, что на конкурсе "Мисс Вселенная" самый красивый костюм получает специальный приз от оргкомитета. Напомним, финал конкурса "Мисс Вселенная состоится 8 декабря в американской Атланте.

Ранее "Страна" писала о том, что Анастасии Субботе не дают визу в США на финал конкурса.

Также мы сообщали, что участницы конкурса "Мисс Украина Вселенная 2019" вышли в купальниках от бренда подружки Богдана.