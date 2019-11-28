С 1 января 2020 года генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назначен госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась. Об этом журналистам объявил исполняющий обязанности генерального секретаря организации Валерий Семериков, передает корреспондент РБК из Бишкека.

"Сегодня президенты и главы государств поздравили Станислава Васильевича Зася, представителя Республики Беларусь с назначением на эту должность с 1 января 2020 года", - сказал Семериков.

Представитель Беларуси будет руководить организацией следующие три года. СМИ сообщают, что в 2020-м Беларусь будет "у руля" еще одной структуры - ЕАЭС.

Станислав Зась. Фото: t.me

В ноябре 2018 года власти Армении приняли решение об отзыве своего представителя Юрия Хачатурова с поста генерального секретаря ОДКБ в связи с предъявленным обвинением в свержении конституционного строя. После прихода к власти Никола Пашиняна в Армении начали расследование против бывшего руководства страны. В вину им ставились события марта 2008 года, когда в центре Еревана при столкновениях протестующих против злоупотреблений на президентских выборах с силовиками погибли десять человек.

Ранее "Страна" разбиралась, что ждет Украину после разрыва договора о дружбе с Россией.

Также мы писали о том, что операция "Денонсация". Как Украина разрывала договор по дружбе с Россией.