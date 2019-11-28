Утром в четверг, 28 ноября, в морской порт Одессы зашел военный корабль-корвет Commandant Birot F796 (ВМФ Франции). В 11:20 он ошвартовался у 16 причала, сообщает одесское издание "Думская".

Сообщается, что "Командир Биро" прибыл в Черное море вечером 19 ноября, после чего сразу взял курс на порт Батуми (Грузия), где простоял с 22 по 25 число. Проведя 26 ноября учения с кораблями ВМФ Грузии, корвет направился в Одессу.

"Французские военно-морские силы достаточно редкие гости в нашем регионе, но они открыли счет заходам кораблей НАТО с момента оккупации Крыма – в конце марта 2015 года в Одессу зашел фрегат Ла Файетт F710. Ровно два года назад – в конце ноября 2017 у нас гостил фрегат Гепратт F714, а совсем недавно, 23 марта этого года, тральщик Каприкорн М653. Также летом этого года демонстрировал флаг в Черном море разведывательный корабль Дюпюи де Лом", – говорится в опубликованном сообщении.

Корвет Commandant Birot был назван в честь Роджера Биро – командира французского корвета "Мимоза" времен Второй мировой войны, потопленного немецкой подводной лодкой в ночь на 9 июня 1942 года.

Корвет Commandant Birot принят в состав ВМС Франции в 1984 году и базируется в Тулоне. Его длина 80 метров, ширина - 10 и осадка 5,6 м (видимо, с выпущенной станцией гидролокатора). Водоизмещение корабля 1350 тонн. Два дизельных двигателя мощностью 12 тысяч лошадей разгоняют его до 24 узлов. Экипаж состоит из 90 человек.

Вооружение: 100 мм пушка Mle68, пара 20 мм зенитных орудий F2, четыре пулемета калибра 12,7, четыре торпедных аппарата и четыре пусковые установки с ракетами Экзосет. Корабль пробудет в Одессе несколько дней.

Фото: dumskaya.net

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