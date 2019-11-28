Менее трети украинцев считают правительство Гончарука более эффективным, чем Гройсмана
Социологическая группа "Рейтинг" провела мониторинг общественных настроений украинцев, показавший, что большинство граждан не видят никаких изменений от работы нынешнего Кабинета министров под руководством Алексея Гончарука. А многие так и вовсе оценивают правительство ниже предшественников. Результаты опроса опубликованы на сайте "Рейтинга".
Согласно данным опроса, лишь 27% людей убеждены в большей эффективности действующего правительства Гончарука по сравнению с Кабмином Владимира Гройсмана.
30% респондентов уверены, что изменений при нынешнем правительстве не произошло. 19% опрошенных считают команду Гончарука хуже предыдущего Кабинета министров.
24% людей не смогли оценить работу правительства.
Как отметили социологи, самыми критически настроенными в оценках эффективности Кабмина были сторонники партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".
Фото: ratinggroup.ua
Опрос проводился 20-24 ноября 2019 года.
Ранее "Страна" приводила опрос Киевского международного института социологии, согласно которому рейтинг Гончарука, а также Зеленского тает.
Также мы писали, что 64% граждан не поддерживают продавливаемую властями земельную реформу.