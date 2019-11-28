Социологическая группа "Рейтинг" провела мониторинг общественных настроений украинцев, показавший, что большинство граждан не видят никаких изменений от работы нынешнего Кабинета министров под руководством Алексея Гончарука. А многие так и вовсе оценивают правительство ниже предшественников. Результаты опроса опубликованы на сайте "Рейтинга".

Согласно данным опроса, лишь 27% людей убеждены в большей эффективности действующего правительства Гончарука по сравнению с Кабмином Владимира Гройсмана.

30% респондентов уверены, что изменений при нынешнем правительстве не произошло. 19% опрошенных считают команду Гончарука хуже предыдущего Кабинета министров.

24% людей не смогли оценить работу правительства.

Как отметили социологи, самыми критически настроенными в оценках эффективности Кабмина были сторонники партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Фото: ratinggroup.ua

Опрос проводился 20-24 ноября 2019 года.

Ранее "Страна" приводила опрос Киевского международного института социологии, согласно которому рейтинг Гончарука, а также Зеленского тает.

Также мы писали, что 64% граждан не поддерживают продавливаемую властями земельную реформу.