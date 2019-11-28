Около 53% украинцев убеждены, что президент Владимир Зеленский является более эффективным по сравнению с экс-президентом Петром Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая группа Рейтинг.

При этом 15% респондентов считают, экс-президент был более эффективным, чем действующий глава государства. 22% опрошенных, что ничего не изменилось.

Фото: ratinggroup.ua

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 20-24 ноября 2019.

Напомним, что 74% украинцев поддерживают снятие неприкосновенности с Петра Порошенко.

Также мы писали о том, что премьер-министр Гончарук, вслед за Зеленским, теряет доверие украинцев.