Лидером электоральных симпатий украинцев остается партия "Слуга народа", за которую в случае проведения выборов в парламент отдала бы свои голоса почти половина из тех, кто намерен принять участие в голосовании, и определился со своим выбором.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 20-24 ноября.

Согласно обнародованным в четверг результатам исследования, за "Слугу народа" отдали бы свои голоса 45% респондентов (от тех, кто определился с выбором). 12,7% поддерживают партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 9,6% - партию "Европейская солидарность", 8,5% - партию "Батькивщина", 4,4% - партию "Голос". Рейтинги других политических сил составляют менее 3%.

Опрос украинцев по выборам в Раду. Таблица: "Рейтинг"

Аудиторией проведенного Социологической группой "Рейтинг" опроса являлось население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, что украинцы не хотят земельную реформу Зеленского. При этом 74% украинцев поддерживают снятие неприкосновенности с Петра Порошенко.