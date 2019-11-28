В четверг, 28 ноября, в Венгрии прокуроры обвинили украинского капитана круизного лайнера, в мае в Будапеште протаранившего и потопившего прогулочную лодку, в совершении неправомерных действий, приведших к массовым жертвам, и в 35 случаях неоказания помощи при катастрофе. Об этом сообщает Reuters.

В результате аварии погибли 27 человек, всего на борту лодки было 35 человек. 25 погибших были гражданами Южной Кореи. Капитан лодки и член экипажа также погибли. Одного корейца до сих пор не нашли. Это стало крупнейшей катастрофой на Дунае за более чем полстолетия.

Небольшая лодка "Русалка" обогнала круизное судно и имела право движения, когда пыталась проплыть под мостом, заявили прокуроры. Тем не менее, капитан лайнера ускорил ход, несмотря на то, что "Русалка" была четко в поле зрения, а также просматривалась на радаре.

"Капитан не придал этому должного внимания. Он не сосредоточился на управлении судном в течение нескольких минут", - заявили прокуроры, добавив, что капитан не придерживался безопасного расстояния и не посылал радио- и звуковые сигналы, необходимые при обгоне.

После столкновения "Русалка" полностью ушла под воду в течение примерно 30 секунд и затонула. Полиция идентифицировала капитана как 64-летнего Юрия К. из Одессы. Его адвокаты ранее заявляли, что он подавлен, но считает, что ничего плохого не сделал. Прокуроры заявили в четверг, что обвинения против капитана, если его вина будет доказана, может привести к заключению сроком от 2 до 11 лет.

Как сообщала "Страна", столкновение круизного судна Viking Sigyn с прогулочным катером на реке Дунай произошло 29 мая. Катер перевернулся и затонул. Всего на борту лодки было 35 человек, из которых погибли 28 - преимущественно туристы из Южной Кореи.

После этого венгерский суд на месяц арестовал украинского капитана лайнера Viking Sigyn по обвинению в преступной халатности, но затем освободил его под залог в размере 15 млн венгерских форинтов (~1,17 млн гривен).